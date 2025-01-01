Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Vatersehnsucht
22 Min.Ab 12
Der Choleriker Rainer Pusch wird tot in seiner Wohnung gefunden. Seine Familie ist zerrissen: Eine misshandelte Mutter, zwei ungleiche Töchter - die eine vom Vater gehasst, die andere vergöttert - geben den Kommissaren Rätsel auf. Welches Drama spielte sich tatsächlich hinter verschlossenen Türen ab?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1