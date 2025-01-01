Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ehrlich währt am längsten

SAT.1Staffel 9Folge 131
Ehrlich währt am längsten

Folge 131: Ehrlich währt am längsten

22 Min.Ab 12

Kurz nachdem sie 150.000 Euro in einer Lotterie gewonnen hat, verschwindet die Altenpflegerin Christina Velbert spurlos. Wurde sie gekidnappt? Die Kommissare ermitteln auf Hochtouren, bis sie plötzlich herausfinden, dass mit dem Lotteriegewinn etwas nicht stimmt ...

SAT.1
