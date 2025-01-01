Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Ehrlich währt am längsten
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem sie 150.000 Euro in einer Lotterie gewonnen hat, verschwindet die Altenpflegerin Christina Velbert spurlos. Wurde sie gekidnappt? Die Kommissare ermitteln auf Hochtouren, bis sie plötzlich herausfinden, dass mit dem Lotteriegewinn etwas nicht stimmt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1