Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf alten Schiffen

SAT.1Staffel 9Folge 132
22 Min.Ab 12

Schock nach dem Urlaub: Als Monika und Gerd Neumann früher als geplant von einer Reise nach Hause kommen, erwischen sie ihren 18-jährigen Sohn Marco mit der 20 Jahre älteren Mutter einer Mitschülerin im Bett. Als Marco wenige Stunden später erstochen wird, ermitteln die Kommissare und stoßen auf genau drei Verdächtige ...

SAT.1
