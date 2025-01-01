Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Heiße Konkurrenz
22 Min.Ab 12
Kurz vor Ladenschluss wird Nathalie Hanisch in ihrem Sonnenstudio hinterrücks erschlagen und dann erdrosselt. Die Kommissare ermitteln und stellen schnell fest, dass das Opfer jede Menge Feinde hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1