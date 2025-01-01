Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Das Spiel ist aus
22 Min.Ab 12
Nichts ahnend öffnet Mona Keller ihrem Mörder die Tür, der sie mit sechs Messerstichen tötet. Monas Hilfeschreie werden nicht gehört, ihre Leiche erst nach drei Tagen gefunden. Das Opfer gibt den Kommissaren Rätsel auf, denn die Einstiche sind merkwürdig angeordnet.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1