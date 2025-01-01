Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 148: Opfer der Gewalt
22 Min.Ab 12
Wenn aus Liebe Hass wird - die misshandelte Julia Schaf flieht aus Angst vor ihrem brutalen Mann in ein Frauenhaus. Kurz darauf wird die junge Frau erstochen in einem Wald gefunden. Hat ihr Mann sie aufgespürt und das in die Tat umgesetzt, was er ihr jahrelang angedroht hatte?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1