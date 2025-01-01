Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Oleg & Boleck
22 Min.Ab 12
Ein ruhiger Vorort wird durch einen brutalen Mord aufgerüttelt. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Die Tat trägt die Handschrift der Mafia. Doch fraglich ist, warum der vermeintliche Kleinbürger Sascha Lehmann in ihr Fadenkreuz geriet. Auf der Suche nach Antworten stoßen die Kommissare auf eine schreckliche Wahrheit ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1