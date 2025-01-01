Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Fesselspiele
22 Min.Ab 12
Der völlig betrunkene Bruno Klein wird nackt, gefesselt und stranguliert in seinem Bett aufgefunden. Ist der Alkoholiker das Opfer einer bizarren sexuellen Spielart geworden? Der Verdacht erhärtet sich, als die Kommissare herausfinden, dass der Tote Schulden im Milieu hatte.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1