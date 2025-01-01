Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Stück vom Glück

SAT.1Staffel 9Folge 68
Ein Stück vom Glück

Folge 68: Ein Stück vom Glück

22 Min.Ab 12

Geld macht nicht glücklich. Das musste das Ehepaar Jansen nach seinem Gewinn über 500.000 Euro bitter erfahren. Nur kurz, nachdem eine Zeitung darüber berichtet hatte, wurden die Jansens brutal ermordet. Ging es dem Täter tatsächlich um das Geld oder hatte er ein anderes Motiv? Die Kommissare finden heraus, dass die Jansens ein dunkles Geheimnis hatten ...

SAT.1
