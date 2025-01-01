Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Glas zu viel

SAT.1Staffel 9Folge 87
Ein Glas zu viel

Ein Glas zu vielJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 87: Ein Glas zu viel

22 Min.Ab 12

Der Tod lauert im letzten Glas ... Eine feucht-fröhliche Sex-Toy-Party endet mit einem tragischen Unglück: Die attraktive Melanie Helms wird vergiftet. Die folgenden Ermittlungen konzentrieren sich auf partywütige Hausfrauen und ihre verstoßenen Ehemänner und lüften dabei so manch frivoles Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen