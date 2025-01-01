Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Ein ungebetener Gast
22 Min.Ab 12
Wenn der Handwerker zweimal klingelt ... Die Hausfrau Uschi Gerlach wird erstochen und halbnackt in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass die verheiratete Frau die Dienste ihres Handwerkers mit Sex bezahlte. Hat dieses absonderliche Geschäft etwas mit ihrem Tod zu tun?
