SAT.1Staffel 9Folge 92
22 Min.Ab 12

Tiefer Fall: Der private Arbeitsvermittler Bernd Hilger wird von der Dachterrasse seines Büros gestoßen und ist sofort tot. Die Kommissare ermitteln und finden heraus, dass das Opfer seine Kunden nicht nur zur Schwarzarbeit gezwungen hat, sondern noch einen Schritt weiter ging ...

SAT.1
