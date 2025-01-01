Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 49
Folge 49: Aufschlag Alex

23 Min.Ab 12

Der junge DJ Alex Niehoff stürzt nachts bei einer Party vom Balkon - er ist sofort tot, und die Partygäste weisen jede Schuld von sich. Falschaussagen im Rhythmus der Musik: Die Kommissare ermitteln in alle Richtungen und tauchen in eine Welt aus harten Beats, Eifersucht und Verrat ein.

