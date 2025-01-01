Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Die Axt im Walde
22 Min.Ab 12
Patrick Rosicky wird in seinem Kurzurlaub mit einer Axt ermordet. Doch wer ist der Täter? Seine Exfreundin, die ihn immer noch zu lieben scheint, seine derzeitige Freundin, die äußerst eifersüchtig ist oder etwa der neue Freund seiner Ex?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
