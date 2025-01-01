Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Axt im Walde

22 Min.Ab 12

Patrick Rosicky wird in seinem Kurzurlaub mit einer Axt ermordet. Doch wer ist der Täter? Seine Exfreundin, die ihn immer noch zu lieben scheint, seine derzeitige Freundin, die äußerst eifersüchtig ist oder etwa der neue Freund seiner Ex?

