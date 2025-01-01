Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 138: Zur Liebe ist es nie zu spät
22 Min.Ab 12
Die 41-jährige Gaby Stöckler hat sich von ihrem Ehemann getrennt und genießt nun ihr Leben in vollen Zügen. Doch schon bald wird sie tot in dem Hinterhof einer Bar gefunden. Wer missgönnte der attraktiven Frau den zweiten Frühling und setzte ihrem Leben ein vorzeitiges Ende?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1