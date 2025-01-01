Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zur Liebe ist es nie zu spät

SAT.1Staffel 10Folge 138
Zur Liebe ist es nie zu spät

Zur Liebe ist es nie zu spätJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 138: Zur Liebe ist es nie zu spät

22 Min.Ab 12

Die 41-jährige Gaby Stöckler hat sich von ihrem Ehemann getrennt und genießt nun ihr Leben in vollen Zügen. Doch schon bald wird sie tot in dem Hinterhof einer Bar gefunden. Wer missgönnte der attraktiven Frau den zweiten Frühling und setzte ihrem Leben ein vorzeitiges Ende?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen