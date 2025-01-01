Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Liebe unter Feinden
22 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Jenny Schneider schwer verletzt und bewusstlos aufgefunden wird, wird einmal mehr klar, dass Liebe und Hass oft eng beieinander liegen. Die Ermittlungen kreisen um pedantische Lebensansichten, eine verzweifelte Jugendliebe und eine verhängnisvolle Nacht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1