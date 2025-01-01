Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Nur die Liebe zählt
22 Min.Ab 12
Als die Leiche des 23-jährigen Carsten Kreuz ans Rheinufer geschwemmt wird, ist schnell klar, dass der junge Mann gezielt umgebracht wurde. Seine Freundin Verena Auden steht am Rande eines Nervenzusammenbruches: Für Carsten hatte sie ihren Freund und ihre Clique verlassen und sich eine Menge Feinde gemacht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1