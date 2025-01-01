Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Einbahnstraße
22 Min.Ab 12
Tödlicher Egotrip: Nach einem Diskobesuch wird die 19-jährige Kira Wartmann tot zwischen Altglas-Containern gefunden. Feinde hatte die junge Frau reichlich, denn für Kira zählte nur sie selbst. Ob Geld, Freiheit oder Freunde - Kira nahm sich das, was sie wollte, bis irgendjemand ihrem Leben ein Ende setzte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
