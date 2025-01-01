Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Baby an Bord

SAT.1Staffel 10Folge 162
Baby an Bord

Baby an BordJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 162: Baby an Bord

22 Min.Ab 12

Schwer verletzt schleppt sich Lea Blum zu ihrem Wagen. Nur der Gedanke an ihre kleine Tochter, die dort auf sie wartet, hält sie auf den Beinen. Doch als sie am Wagen ankommt, ist Emma verschwunden, und Lea verliert das Bewusstsein. Können die Kommissare das kleine Mädchen finden?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen