Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Undankbar

SAT.1Staffel 10Folge 165
Undankbar

UndankbarJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 165: Undankbar

22 Min.Ab 12

Kurz bevor die 78-jährige Sieglinde Weide zu ihrem Sohn und dessen Frau ziehen soll, stürzt sie die Treppe hinab und stirbt. Wollte Rita Weide nicht mit ihrer Schwiegermutter unter einem Dach leben oder hatte sich die eigensinnige, alte Dame noch andere Feinde gemacht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen