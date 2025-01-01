Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 175: Spritztour
22 Min.Ab 12
Für den Teenager Louis Meyers endet eine kleine Spritztour mit dem Wagen seines Stiefvaters tödlich. Die Kommissare ermitteln zwischen Diebstahl, Drogen und anderen Delikten und stoßen auf ein Umfeld, in dem Wut und Verzweiflung wichtiger sind als Vertrauen und Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 10
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1