Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pizza, Pasta, Pöbeleien

SAT.1Staffel 10Folge 48
Folge 48: Pizza, Pasta, Pöbeleien

22 Min.Ab 12

Am Rande Duisburgs tobt ein erbitterter Nachbarschaftskrieg: Pizzeriabetreiber-Familie Biamonti gegen Pommesbudenbesitzer-Familie Reiners. Als Silvio Biamonti dann tot in seinem Restaurant aufgefunden wird, scheint der Fall klar zu sein: Die verhassten Nachbarn müssen den Italiener getötet haben. Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

