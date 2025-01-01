Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 52
Folge 52: Ein Herz und eine Seele

22 Min.Ab 12

Die 25-jährige Fiona Schulz wird in ihrer Wohnung erwürgt. Schnell stellt sich heraus, dass die junge Frau in einem Erotikchatroom ihren Körper verkaufte, um ans schnelle Geld zu kommen. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine mehr als grausame Realität ...

SAT.1
