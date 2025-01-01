Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Fahrerflucht
22 Min.Ab 12
Kampf ums Überleben: Der 16-jährige Afrim Bala putzt an einer Ampel dreist Autoscheiben und fordert dafür Geld. Doch die Aktion geht nach hinten los, denn der Teenager wird dabei angefahren. Der flüchtige Fahrer wird wenig später tot aufgefunden. Haben seine albanischen Freunde Afrim gerächt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1