Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Doktorspiele

SAT.1Staffel 10Folge 81
Folge 81: Doktorspiele

22 Min.Ab 12

Nach einem Seminar wird der Medizinprofessor Nicolas Wessmann erstochen in einem Leichenkühlfach gefunden. Schnell stellen die Kommissare fest, dass dem Opfer ein zweifelhafter Ruf vorauseilte: Angeblich terrorisierte er Studenten und verführte Studentinnen.

