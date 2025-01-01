Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: In deiner Schuld
23 Min.Ab 12
Playboy Toni und die 17-jährige Angelina trennen 28 Jahre. Ihre Liebe ist nicht nur Tonis Ex, sondern auch Angelinas Vater ein Dorn im Auge. Dann stirbt Toni an einem Allergieschock. Unfall oder kaltblütiger Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1