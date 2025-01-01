Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der zweifelnde Vater

SAT.1Staffel 11Folge 110
Der zweifelnde Vater

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 110: Der zweifelnde Vater

23 Min.Ab 12

Max Rot zweifelt an seiner Vaterschaft. Als der beste Freund seiner Frau bewusstlos aufgefunden wird, gerät er selbst unter Verdacht. Die Kommissare ermitteln zwischen verletzten Gefühlen, ausgenutztem Vertrauen und blinder Geschwisterliebe.

