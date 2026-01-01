Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

18-jährige wird auf Party von Mitschüler missbraucht

SAT.1Staffel 11Folge 124
Folge 124: 18-jährige wird auf Party von Mitschüler missbraucht

22 Min.Ab 12

Karina wird auf einer Privatparty missbraucht. Nicolas Brandt, bester Freund der 18-jährigen, wird zum Haupttatverdächtigen. Während eines Campingausflugs hatte er die schlafende Karina befummelt. Wird ihre Freundschaft endgültig zerbrechen?

SAT.1
