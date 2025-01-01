Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

16-jährige fällt auf Loverboy rein

SAT.1Staffel 11Folge 128
16-jährige fällt auf Loverboy rein

16-jährige fällt auf Loverboy reinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 128: 16-jährige fällt auf Loverboy rein

23 Min.Ab 12

Als die 16-jährige Anja zwei Tage nicht bei ihren Eltern auftaucht, holt die Polizei die Minderjährige aus der Wohnung des vorbestraften Dejan. Plötzlich verschwindet das Mädchen wieder. Ist Anja Opfer eines sogenannten Loverboys geworden? Für die Kommissare zählt jede Minute ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen