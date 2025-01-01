Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Herzleid
23 Min.Ab 12
Nur knapp überlebt Rentnerin Hilde Fink eine Überdosis Betablocker. Handelt es sich um einen fatalen Fehler des Pflegepersonals? Hilde glaubt nicht daran. Sie verdächtigt Rita Schultze, ihre langjährige Freundin.
