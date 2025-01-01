Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Liebe deinen Nachbarn
23 Min.Ab 12
Evelyn Axmacher meldet der Polizei, dass ihr Hund Muckel ermordet wurde. Kurz darauf stirbt ihr Vermieter Heinz Lambertz. Auf der Suche nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen lüften die Ermittler interessante Geheimnisse eines ganzen Häuserblocks und geraten dabei selbst in Bedrängnis.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1