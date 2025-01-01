Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebe deinen Nachbarn

SAT.1Staffel 11Folge 54
Folge 54: Liebe deinen Nachbarn

23 Min.Ab 12

Evelyn Axmacher meldet der Polizei, dass ihr Hund Muckel ermordet wurde. Kurz darauf stirbt ihr Vermieter Heinz Lambertz. Auf der Suche nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen lüften die Ermittler interessante Geheimnisse eines ganzen Häuserblocks und geraten dabei selbst in Bedrängnis.

SAT.1
