Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Streit zu viel

SAT.1Staffel 11Folge 66
Ein Streit zu viel

Ein Streit zu vielJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 66: Ein Streit zu viel

22 Min.Ab 12

Jutta und Volker Wendling tragen ihren Dauerstreit auf dem Rücken ihrer Tochter aus. Erst als die 16-jährige Ela spurlos verschwindet, wachen die Eltern endlich auf. Doch ist es bereits zu spät?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen