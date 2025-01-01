Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Unter Schweinen...
24 Min.Ab 12
Nachdem Bauer Ralph Schütt tot im Schweinestall aufgefunden wird, scheint der Schock in der Familie groß. Doch ist die Trauer wirklich echt? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens und decken dennoch ein grausames Familiengeheimnis auf.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1