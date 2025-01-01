Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Brandstifter rächt sich an Familie

SAT.1Staffel 11Folge 87
Brandstifter rächt sich an Familie

Brandstifter rächt sich an FamilieJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 87: Brandstifter rächt sich an Familie

23 Min.Ab 12

Familie Kettler muss einiges mitmachen. Ihre Speditionsfirma steht finanziell nicht gut da, Geld wird entwendet und schließlich steht auch noch das eigene Haus in Flammen. Will sich der ältere Sohn am Vater rächen, da dieser ihn nicht zum Geschäftsführer ernannt hat? Oder steckt vielleicht noch mehr dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen