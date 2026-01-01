Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Entfremdet
23 Min.
Susanne Holler wird am helllichten Tag im Ausländeramt erstochen. Die Beamtin hatte einen Chinesen der Scheinehe verdächtigt, ein Sudanese soll ihr nachgestellt haben. Dann lüften die Kommissare ihr dunkles Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1