Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gegengift

SAT.1Staffel 12Folge 38
Gegengift

GegengiftJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 38: Gegengift

23 Min.

Niko Schuster muss wegen ernsten Beschwerden sofort ins Krankenhaus. Nikos Schwester Susanne erstattet Anzeige gegen seine Lebensgefährtin, Barbara Gross. Die hat angeblich schon ihren ersten Mann vergiftet. Eine Lüge aus Neid und Eifersucht?

