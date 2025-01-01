Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Gegengift
Niko Schuster muss wegen ernsten Beschwerden sofort ins Krankenhaus. Nikos Schwester Susanne erstattet Anzeige gegen seine Lebensgefährtin, Barbara Gross. Die hat angeblich schon ihren ersten Mann vergiftet. Eine Lüge aus Neid und Eifersucht?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
