Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Höhenrausch
23 Min.Ab 12
Der letzte Fall - Die Fallschirmspringerin Isa Kluge stürzt aus 2000m Höhe ungebremst auf die Erde. Erstaunlicherweise überlebt die 36-Jährige den Sturz. Doch warum versagten Fallschirm und Notsicherung? Handelt es sich um einen Unfall, einen Tötungsversuch oder um einen Selbstmordversuch?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1