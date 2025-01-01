Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Busenfreunde

SAT.1Staffel 13Folge 36
Busenfreunde

BusenfreundeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 36: Busenfreunde

22 Min.Ab 12

Herzenswunsch - Die Teilnehmerin eines Schönheitswettbewerbs, Marie Steinacker, wird mit Brandnarben im Gesicht aufgefunden. Was steckt dahinter? Konkurrenzkampf oder Eifersucht? Die Kommissare beginnen zu ermitteln, doch bei einem einzigen Opfer soll es nicht bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen