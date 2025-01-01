Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Busenfreunde
22 Min.Ab 12
Herzenswunsch - Die Teilnehmerin eines Schönheitswettbewerbs, Marie Steinacker, wird mit Brandnarben im Gesicht aufgefunden. Was steckt dahinter? Konkurrenzkampf oder Eifersucht? Die Kommissare beginnen zu ermitteln, doch bei einem einzigen Opfer soll es nicht bleiben.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1