Folge 23: Die Feuerfalle
23 Min.Ab 12
Für die Insassen eines Trabis kommt jede Hilfe zu spät - verzweifelter Selbstmord oder ein mörderischer Feuerteufel? Schnell ermitteln die Kommissare eine heiße Spur, die sie zum Brandherd der schrecklichen Tat führt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1