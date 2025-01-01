Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Morgendlicher Albtraum

SAT.1Staffel 2Folge 30
Morgendlicher Albtraum

23 Min.Ab 12

Nur für einen Moment hatte Constanze Brink ihren dreijährigen Sohn im Auto unbeaufsichtigt gelassen. Als sie zurückkommt, sind Felix und der Wagen verschwunden. Wurde das Kind entführt oder handelt es sich hier um einen einfachen Autodiebstahl?

