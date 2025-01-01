Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgepeitschtes Liebesglück

SAT.1Staffel 2Folge 49
Folge 49: Ausgepeitschtes Liebesglück

23 Min.Ab 12

Ein entspannter Abend bei einer Prostituierten endet für den 31-jährigen Olaf Gleul tödlich: Erschlagen findet man die Leiche des Gebrauchtwagenhändlers in einem Wohnwagen am Stadtrand. Von der Prostituierten fehlt bislang jede Spur. Ist sie für den Mord an dem Familienvater verantwortlich?

