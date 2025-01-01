Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Blutiges Familienduell
23 Min.Ab 12
Krieg unter Nachbarn - mit einem Messer in der Brust wird der 22-jährige Mark Kappler vor der Haustür seines Elternhauses tot gefunden. Endete der seit Jahren anhaltende Nachbarschaftsstreit nun mit einem Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1