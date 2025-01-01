Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Ring frei
23 Min.Ab 12
Die Kampfsportschule "Fight" war Manuel Wichmanns ganzes Leben, bis er mit einem Genickbruch tot in seinem Büro aufgefunden wird. Hat ihm die Leidenschaft für seinen Sport das Genick gebrochen oder ist das Tatmotiv im privaten Umfeld des Kick-Box-Trainers zu suchen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1