Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Autofahrt

SAT.1Staffel 3Folge 39
Tödliche Autofahrt

Tödliche AutofahrtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Tödliche Autofahrt

23 Min.Ab 12

Qualvoll verbrennt die 26-jährige Sarah Lohmann in ihrem Wagen, nachdem sie gegen einen Baum geprallt ist. Zuerst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch dann erhärtet sich der Verdacht, dass Sarahs Wagen manipuliert wurde...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen