Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Harte Methoden
23 Min.Ab 12
Die neue Jugendheim-Leiterin Erika Brenner wird mit einem Messer erstochen. Die 44-Jährige war bei den Jugendlichen und auch bei den Angestellten nicht sonderlich beliebt. Musste die Heimleiterin sterben, weil sie zu viele neue Regeln aufstellte?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1