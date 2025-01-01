Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 91
23 Min.Ab 12

Ihr Aussehen war ihr ganzer Stolz - doch ihre maßlose Arroganz wurde Anne Turek auf einer Klassenfahrt zum Verhängnis. Ätzende Säure in ihrer Bodylotion entstellte den Körper des jungen Mädchens auf grausame Weise. Wollten ihre Mitschüler Anne eine Lektion erteilen?

SAT.1
