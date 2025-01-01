Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 121: Tödliche Teenagerliebe
22 Min.Ab 12
Erwürgt und halbnackt liegt die 18-jährige Katrin Klemmer auf der verdreckten Schultoilette. Die Kommissare ermitteln an einer Schule, wo Brutalität und krankhafte Eifersucht an der Tagesordnung sind.
