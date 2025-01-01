Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 184: Überraschender Besuch
21 Min.Ab 12
Bei Anruf Mord: Während die 27-jährige Erzieherin Anette Sieker noch mit der Polizei telefoniert, wird sie in ihrem Schlafzimmer umgebracht. Die Kommissare stoßen bald auf ein Meer aus Eifersucht und verletzten Gefühlen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1