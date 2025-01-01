Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Flug in den Tod
22 Min.Ab 12
Tot, mit gebrochener Nase und geknebelt wird die 21-jährige Stewardess Mirella Braun auf einer Flughafentoilette gefunden. Wer hat die junge Frau so zugerichtet? Alles deutet auf eine Vergewaltigung hin, doch dann nehmen die Ermittlungen eine unfassbare Wendung ...
