Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Flug in den Tod

SAT.1Staffel 4Folge 45
Folge 45: Flug in den Tod

22 Min.Ab 12

Tot, mit gebrochener Nase und geknebelt wird die 21-jährige Stewardess Mirella Braun auf einer Flughafentoilette gefunden. Wer hat die junge Frau so zugerichtet? Alles deutet auf eine Vergewaltigung hin, doch dann nehmen die Ermittlungen eine unfassbare Wendung ...

