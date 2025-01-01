Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine Etage tiefer

SAT.1Staffel 4Folge 85
Eine Etage tiefer

Eine Etage tieferJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 85: Eine Etage tiefer

22 Min.Ab 12

Tödliches Ende: Erschlagen liegt der 33-jährige Türke Ersin Altan im Keller seines Wohnhauses - angeblich wollen die Anwohner nichts gehört haben. Doch widersprüchliche Zeugenaussagen lassen die Kommissare an einem guten Verhältnis der Nachbarn zweifeln ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen