Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Eine Etage tiefer
22 Min.Ab 12
Tödliches Ende: Erschlagen liegt der 33-jährige Türke Ersin Altan im Keller seines Wohnhauses - angeblich wollen die Anwohner nichts gehört haben. Doch widersprüchliche Zeugenaussagen lassen die Kommissare an einem guten Verhältnis der Nachbarn zweifeln ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1